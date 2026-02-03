«Очень много пожарных»: ТЦ «Капитолий» в Петербурге загорелся
3 февраля в Санкт-Петербурге около 12:00 загорелся торговый центр «Капитолий» на Коломяжском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали «Осторожно, новости».
Предварительно известно, что источником возгорания стал ресторан «Гуси-лебеди», расположенный внутри здания торгового центра.
Всех посетителей и сотрудников срочно вывели из здания. На месте происшествия слышны звуки сирен экстренных служб.
Свидетели сообщают о сильном запахе дыма в районе торгового комплекса. На данный момент спасательные службы работают на месте ЧП.
«Очень много пожарных, прям очень много», — сказал автор видео.
