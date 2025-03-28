«Очень испугались»: россиянин рассказал о землетрясении в Мьянме

Турист из России Сергей заявил, что местных жителей, в отличие от него, не очень сильно напугало землетрясение в Мьянме, сообщает Газета.ru .

«Толчки были очень сильными. Как будто бы я на скейтборде стою, а под ним банка, и я должен держать равновесие. Я сейчас в Мандалай. Очень испугались. Разрушения есть, но не критические», — сказал Сергей.

По его словам, потрескались старинные постройки, некоторые частично разрушены — например, храм, около которого находился Сергей. Паники нет.

28 марта стало известно о нескольких мощных землетрясениях в Мьянме, их магнитуда достигала 7,7 балла. Толчки ощущались и в Таиланде: в Бангкоке обрушилось строящееся здание, столб пыли был заметен в разных точках города, под завалами могут находиться более 40 рабочих. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Посольство РФ уточняет информацию о гражданах РФ, находящихся в обеих странах.