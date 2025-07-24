Обычный четверг на Камчатке: пьяный бесправник приехал в полицию со змеей на шее

Пьяный и лишенный прав житель Камчатки за рулем заехал в полицию со змеей на шее

На Камчатке пьяный 63-летний мужчина поместил змею на шею, сел за руль автомобиля и приехал в полицию с жалобой на то, что его лишили водительских прав. Содержание алкоголя в его крови превышало допустимую норму в пять раз, сообщает Baza .

С утра мужчина решил наведаться в полицию, чтобы попытаться оспорить лишение водительских прав. Встретившие его правоохранители заметили, что уже лишенный прав гражданин вновь ездит за рулем, плохо стоит на ногах, а на его шее висит живая змея.

Полицейские провели медосвидетельствование и выяснили, что у гражданина в разы превышена норма алкоголя в крови. В итоге на любителя змей, который за рулем приехал в полицию жаловаться на лишение водительских прав, составили протокол, а его личный транспорт отправили на спецстоянку.

«Это обычное утро четверга на Камчатке», — с юмором отметили журналисты.