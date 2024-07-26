Обвиняемый в вымогательстве экс-глава «Ленфильма» Щербаков скрылся в Турции

Бывший руководитель «Ленфильма» Федор Щербаков, которого заочно арестовали и объявили в розыск по обвинению в вымогательстве, улетел в Турцию в день задержания других фигурантов уголовного дела, сообщает ТАСС .

Как уточняется в материалах дела, в международный розыск мужчину объявили после получения сведений о пересечении им российской границы 25 октября 2023 года. Он вылетел из столичного аэропорта Внуково в Стамбул. При этом информации о возвращении в РФ нет.

По делу о вымогательстве также объявили в розыск журналиста, пресс-секретаря «Тавриды» Дмитрия Жмуцкого, он заочно арестован. Мужчина скрылся в Грузии 28 октября 2023 года.

Кроме того, в прошлом году по указанному делу арестовали гендиректора ООО «Диджитал софт» Антона Сафонова и гендиректора ООО «Федеральный медийный альянс» Станислава Дейнеко. Никто из них вину в инкриминируемом преступлении не признает.

В деле указано, что обвиняемые, которые администрировали Telegram-каналы «Небрехня» и «Временное правительство», вымогали деньги у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко и представителей ГК «Россети» за отказ от размещения там якобы компрометирующих их сведений. Одним из доказательств стал перевод потерпевшими средств злоумышленникам на криптовалютной бирже Binance.