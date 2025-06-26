Обвиняемая в госизмене россиянка не видит ничего криминального в своем поступке

Жительница Новороссийска, задержанная за передачу информации о кораблях Черноморского флота украинской стороне, в ходе допроса заявила, что не видит в своих действиях ничего плохого. Видео этого допроса была обнародовано Федеральной службой безопасности России, сообщает RuNews24.ru .

«Ну, как бы так (ред. — сказать), я не видела в этом ничего такого страшного», — сказала она.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жительницы Новороссийска по подозрению в том, что она передавала Киеву данные о дислокации российских средств противовоздушной обороны и судов Черноморского флота. По имеющимся сведениям, женщина, работая на одном из кораблей в портах Новороссийска и Сочи, передавала своему куратору информацию о местоположении бортов и позициях ПВО.

Впоследствии в Сети были опубликованы кадры задержания подозреваемой. На них видно, что оно производилось непосредственно на судне, где работала обвиняемая. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.