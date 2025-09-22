Обвинила в создании Covid-19: под Новосибирском женщина подожгла машину соседей

Инцидент произошел в селе Ленинское. По словам местных жителей, проблемы со странной соседкой у них начались еще несколько лет назад. Женщина бродила по тропинкам, бормотала себе под нос и обвиняла всех в своих бедах. Однажды у одной семьи сожгли автомобиль, тогда жители установили камеры наблюдения и столкнулись с неожиданным.

На опубликованных кадрах видно, как женщина бросает за забор соседей камни и мертвых птиц, а также разгуливает по улицам с топором в руках. При этом соседей она обвиняет в связях с НЛО и убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

Позднее жители села узнали, что у их соседки диагностировали серьезное психическое расстройство. Однако после реабилитации она живет одна и предоставлена сама себе. Местные утверждают, что сотрудники полиции отказываются возбуждать уголовные и административные дела в отношении женщины.

