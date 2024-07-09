Общежитие МГУ на проспекте Вернадского в Москве эвакуировали из-за пожара

сегодня в 11:27

Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии МГУ имени Ломоносова на проспекте Вернадского в столице. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило во вторник в 10:47 по адресу: Москва, проспект Вернадского, дом №37.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что горят личные вещи в комнате на 9 этаже здания. Площадь пожара составила 1 кв. м.

В 11:04 пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС, из-за пожара в 24-этажном здании общежития МГУ проводилась эвакуация людей.