Обрушение четырехэтажного дома в Турции попало на видео

На опубликованных кадрах видно, что в момент обрушения в нескольких квартирах на втором этаже горел свет. Сначала очевидцы услышали жуткий треск, после чего жилое строение сложилось, как карточный домик.

Предполагается, что под завалами могут быть люди. На место происшествия вызваны оперативные службы.

Что стало причиной обрушения жилого дома, пока неизвестно.