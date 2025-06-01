Обряд экзорцизма пошел не по плану: во Флориде мать убила шестилетнего сына

Во Флориде мать убила шестилетнего сына во время обряда экзорцизма

Во Флориде будут судить 41-летнюю женщину, которая в попытках изгнать демонов из тела шестилетнего ребенка убила сына. Тело мальчика пролежало на участке возле дома 12 дней, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на New York Post.

Сотрудники полиции во Флориде разбираются в обстоятельствах смерти ребенка, которого лишила жизни собственная мать. 41-летняя женщина в последнее время публиковала в Сети странные посты с навязчивыми религиозными мыслями.

«Из разговора с матерью мы узнали, что она верит, что Бог повелел ей изгнать демонов из тела ребенка», — заявил шериф, знакомый с делом.

Тело мальчика нашли спустя 12 дней после его смерти. Труп ребенка имел уже явные признаки разложения. Что натолкнуло мать провести обряд экзорцизма, пока неясно.