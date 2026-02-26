Образовалась «дырка»: ретиноиды деформировали кость в ноге у россиянки

Модель и инфлюенсер Татьяна с ником shevibabe рассказала в соцсети, как прием ретиноидов привел к образованию «дырки» на ноге — костного нароста с выемкой посередине.

Татьяна отметила, что с подросткового возраста мучалась от высыпаний, и в 21 год начала принимать препарат для системной терапии акне. За год кожа стала чистой, но позднее произошел рецидив и лечение другим препаратом.

Спустя 4 месяца приема лекарства девушка начала ощущать на ноге шишку. Еще через 1,5 месяца шишка увеличилась и разделилась на две так, что между ними появилась выемка. Оказалось, что это не просто дырка, а костный нарост размером 3 см, который просто развалился надвое.

Выяснилось, что Татьяна заработала реактивный гиперостоз. Организм пытался укрепить ослабленное место и нарастил кость. Она пояснила, что в инструкции к препарату прописан такой побочный эффект.

На УЗИ как раз и увидели такой нарост на большеберцовой кости и воспаление сухожилий. Прямую связь случившегося с приемом препарата подтвердил врач. Кость больше никогда не вернется в норму — она деформировалась. Убрать нарост можно только хирургическим путем.

