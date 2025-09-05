Обмотан цепями и закрыт на замки: в Таиланде нашли чемодан с останками женщины

В Таиланде нашли уже второй чемодан с останками женщины

У водохранилища, расположенного вблизи известного туристического курорта Паттайи, был найден чемодан, содержащий женские останки и железные диски для гантелей. Чемодан был обмотан цепями и закрыт на замки, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Thaiger.

На место обнаружения прибыли сотрудники полиции и эксперты-криминалисты. Ими было установлено, что смерть женщины наступила как минимум 5 дней назад. Предполагается, что погибшей около 30 лет, однако точный возраст будет установлен в ходе судебно-медицинской экспертизы.

По версии следствия, злоумышленник убил женщину и, желая скрыть следы преступления, поместил останки в чемодан и утопил его в водохранилище.

Следователи отметили, что данное происшествие очень похоже на иное преступление, когда другой чемодан с останками женщины был найден в 14 км от водохранилища.