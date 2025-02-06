Водитель раскрыл страшные подробности спасения ребенка на подмосковном шоссе

Уроженец Таджикистана по имени Баха ночью 5 февраля спас годовалую девочку на шоссе в Раменском городском округе Подмосковья и рассказал о произошедшем, сообщает сайт MK.Ru .

«Около четырех часов ночи я возвращался домой после работы — ехал по дороге и вдруг заметил что-то белое. Подумал, что это может быть кошка или кролик. Чуть левее взял бы, чтобы все равно быть аккуратным. Ехал медленно и вдруг заметил ребенка! Резко остановился, побежал к нему. Эта была маленькая девочка, может, годовалая», — сказал мужчина.

По его словам, малышка то шла, то ползла на четвереньках от обочины к дороге и очень сильно плакала, явно от боли и холода. Она была одета в легкую пижамку и была без обуви. Взяв ребенка на руки, водитель понял, что она очень сильно обморожена: руки были уже синие от холода.

Мужчина сразу же вызвал скорую помощь и полицию, но пока он их ждал, к машине подбежала также раздетая пожилая женщина неадекватного вида и потребовала отдать внучку.

Кроме того, бабушка начала рассказывать странные истории: якобы за ней кто-то гнался, и в ее доме пахнет газом. Говорила она спутано.

По словам героя, он сам сильно испугался в момент, когда нашел девочку. На следующий день его поблагодарила мама девочки. Выяснилось, что бабушка стоит на учете в психиатрической больнице и увела малышку из дома, пока все спали.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней». Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все подробности произошедшего, а также обстоятельства жизни ребенка в семье. Ребенок находится в безопасности.