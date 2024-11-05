Обманывавший должников судебный пристав из Москвы инсценировал смерть в Турции

Столичный судебный пристав Тимурлан Д. набрал долгов, но решил не отдавать их, а инсценировать собственную смерть в Турции, сообщает Mash .

В ФССП в обязанности мужчины входило освобождение имущества и машин граждан от ареста после погашения долгов. Тот решил, что сможет подзаработать, если должники напрямую будут платить ему наличными по фиксированным ценам, которые были ниже списаний.

За автомобиль пристав требовал выплатить 500 тыс. рублей, а за квартиру — 1 млн рублей. Взамен должникам он выдавал фальшивые документы о сняти ареста. Обманутыми оказались минимум 29 человек, из них двое попросили помощи у правоохранителей.

В один момент афера вскрылась, Тимурлан быстро уехал в Стамбул, но обманывать людей не бросил. Теперь он делал это через свой Telegram-канал, число жертв выросло еще на 60 человек. В результате экс-пристав стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения и был объявлен в федеральный розыск.

Чтобы не нести ответственности за содеянное, Тимурлан решил инсценировать свою смерть — он театрально попрощался с родными и записал «последнее видео». Однако через некоторое время мужчина не выдержал и вышел на связь с родственниками, признавшись, что он жив и находится в Бишкеке.

Родные не оценили шутку Тимурлана и передали информацию в полицию. Обманутые жертвы рады «воскрешению» экс-пристава и готовят коллективное заявление в Интерпол, чтобы мошенника поймали и вернули в РФ.