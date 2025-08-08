Обманувшую бойцов СВО на 1,7 млн рублей «военного юриста» задержали в Костроме

В Костроме работники полиции задержали «военного юриста» из Костромы 1983 года рождения. Она обманула бойцов СВО суммарно на 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Женщина заявляла, что окажет солдатам ВС РФ юридическую помощь. Она получила деньги за оплату услуг, которые обещала оказать в дальнейшем. Однако не делала этого. Полученные средства тратила по своему усмотрению.

Задержанная, как считает следствие, делала вид, что она военный юрист. Во время встречи с бойцами СВО надевала военную форму со знаками отличия, показывала недостоверные удостоверения и дипломы об образовании.

С пострадавшими женщина, предположительно, встречалась в снятом офисе на Комсомольской улице в Костроме. На входе в помещение висела надпись «Военный юрист».

Женщине, предположительно, удалось обмануть пять бойцов СВО на суммарно 1,7 млн рублей. В ее квартире нашли и изъяли штампы с оттисками исполнительных и медицинских учреждений, дипломы о завершении вуза с признаками подделки, военная форма со знаками отличия и карточки бойцов, участвовавших в спецоперации.

Открыты пять уголовных дел о мошенничестве. Женщину отправили в СИЗО.