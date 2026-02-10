Обманщики в Кемерове начали массово зазывать людей «улететь в небо»

Мошенники в Кемерове начали массово зазывать людей улететь в небо. В социальных сетях и мессенджерах распространяется заманчивая реклама, предлагающая полеты на воздушном шаре в виде сердца по крайне привлекательной цене, сообщает Сiбдепо .

Действующий воздухоплавательный клуб «ВНЕБО» в своем Telegram-канале предостерег, что данное объявление — чистый обман, нацеленный на стремительный набор подписчиков.

«Странно, почему их не блокируют… Нужно массово на них жалобы отправлять за такие вещи, может обратят внимание и заблокируют», — прокомментировал ситуацию администратор канала.

Аферисты анонсируют проведение в Кемерове якобы уникального «Фестиваля Сердец» уже в этом месяце, заманивая людей низкой ценой — всего 650 рублей с человека. Но за этими красочными изображениями не стоит никакого настоящего события. Единственная задача злоумышленников — привлечь пользователей по ссылке и искусственно увеличить численность аудитории в своем сообществе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.