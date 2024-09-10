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Обломки беспилотника упали на территорию частного домовладения в Подмосковье

Осколки БПЛА упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе, предварительно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Специалисты также работают в Троицком административном округе, где осколки БПЛА упали на территории частного домовладения. Предварительно, без пострадавших», — написал он.

Собянин также отметил, что в Раменском городском округе сбили еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву.

Ранее силы ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбили еще два беспилотника, летевших на Москву.