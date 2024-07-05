Обливавшего девушек кислотой в Подмосковье будут принудительно лечить

сегодня в 22:53

Судебная экспертиза признала невменяемым 32-летнего «кислотного маньяка» из Монина, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Следственный отдел по г. Щелково завершил следствие. 32-летний мужчина обвиняется по трем статьям, связанными с хулиганскими действиями.

Экспертиза показала, что «мужчина не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».

Уголовное дело направлено в суд, который примет в отношении него принудительные меры медицинского характера, сказано в сообщении ведомства.