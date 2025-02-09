Обезьяны отключили свет почти на всей территории Шри-Ланки

На Шри-Ланке Местные жители и туристы целый день в воскресенье страдают от массового перебоя с электричеством, к которому привели действия обезьян, сообщает «Осторожно, новости» .

Магазины, больницы, кафе и другие заведения островного государства пришлось временно переключить на электрогенераторы из-за массового сбоя в подаче света. Министр энергетики Кумара Джаякоди заявил, что аварию спровоцировали обезьяны, залезшие в трансформатор на электростанции Панадура.

Компетентные специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее устранить поломку и вернуть подачу электричества.

Русскоговорящие туристы в чатах в соцсетях обсуждают, в каких районах есть свет, а в каких нет. Оказалось, что обесточен практически весь остров.