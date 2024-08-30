Обезьянку на дереве заметили из окна жильцы многоквартирного дома в Москве

Жители московской квартиры зашли на кухню и застали неожиданное зрелище. Они увидели обезьяну, которая сидела на дереве рядом с окном, сообщает Telegram-канал « Москва 24 ».

Непривычный для столицы случай произошел в доме, расположенном по адресу: улица Трофимова, 23 корпус 2. Оказалось, что обезьянку держат соседи семьи, обнаружившей зверька напротив своего окна.

По словам жильцов, у соседей есть также еще две собаки и кошка. Кроме того, они часто берут питомцев на передержку. Однако отмечается, что санитарные условия в квартире, превратившейся в зоопарк, не соблюдаются. К тому же, неизвестно, привиты ли звери.

На семью часто жаловались в органы опеки, так как в квартире вместе с животными живут двое маленьких детей. По словам жильцов, их родители нигде не работают.