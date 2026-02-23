Обезьяна отобрала у россиянки iPhone на Бали

Жительница России чуть не лишилась iPhone из-за обезьяны, которая выкрала мобильное устройство у туристки, пока та находилась в храме Лухур. Момент попытки забрать у животного гаджет попал на видео, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, что обезьяна, укравшая дорогостоящий телефон, забралась на крышу ближайшего строения и невозмутимо рассматривала свою находку, крутя ее в лапах. Рядом со зданием стояли люди, которые предлагали обезьяне угощения, чтобы та спустилась и они смогли отобрать у нее смартфон.

«Отобрала телефон у девочки. Девочка русскоязычная. Вот ее пытаются приманить. Тут еще сидит персонаж (еще одна обезьяна — ред.), вот он. И он приманится, я думаю, быстрее», — сказал автор видео, ставший очевидцем случившегося.

Позднее попытка забрать iPhone все-таки увенчалась успехом. Сотрудники храма помогли женщине вернуть устройство. При этом, в каком состоянии смартфон, не уточняется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.