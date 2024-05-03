Обезьяна и аисты погибли от голода в частном зоопарке в Новой Москве

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбуждено в Новой Москве. В частном зоопарке «Планета обезьян» погибли обезьяна и два аиста, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как показало исследование, животные долгое время были без еды и воды. Они питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины.

Кроме того, в зоопарке не было надлежащего ветнаблюдения за животными, поэтому у них развились различные заболевания. Также у животных выявили крайнее истощение организма и пневмонию.

После гибели трупы зверей не утилизировали в законном порядке, а хранили в открытых полиэтиленовых пакетах.

Расследование данного уголовного дела взято на контроль в прокуратуре.