Обезглавленное тело нашли у жилого дома в Санкт-Петербурге

26 января около 12:00 жители Санкт-Петербурга сделали страшную находку на придомовой территории возле одного из домов на улице Жени Егоровой. Там на значительном расстоянии друг от друга лежали обезглавленное тело и голова соответственно, сообщает «Mash на Мойке».