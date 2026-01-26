Обезглавленное тело нашли у жилого дома в Санкт-Петербурге
26 января около 12:00 жители Санкт-Петербурга сделали страшную находку на придомовой территории возле одного из домов на улице Жени Егоровой. Там на значительном расстоянии друг от друга лежали обезглавленное тело и голова соответственно, сообщает «Mash на Мойке».
Предварительно известно, что сначала прохожие нашли обезглавленное тело. Отделенная голова была найдена на удалении от тела.
Прибывшие на место происшествия следователи выясняют все детали случившегося.
Основная версия следствия — причиной обезглавливания могло стать падение с большой высоты. О личности погибшего мужчины на момент публикации заметки ничего не сообщается.
