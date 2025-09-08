Обезглавленное тело гендиректора «К-Поташ Сервис» нашли под Калининградом

сегодня в 15:02

Гендиректор компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис» Алексей С. погиб при загадочных обстоятельствах. Его труп без головы нашли в Калининградской области, сообщает SHOT .

Тело мужчины было обнаружено возле поселка Солнечное. Оно лежало под мостом. Рядом находился буксировочный трос.

В деле разбираются правоохранители. Они выясняют обстоятельства трагедии.

Компания Алексея, которую он возглавил в 2022 году, была замешана в скандале из-за переноса запуска калийного рудника в поселке Нивенское. Представители организации заявляли, что причиной этому стали проектно-изыскательские работы и замена оборудования.

Рудник должен был открыться еще в 2021 году. Местные жители устраивали протесты, выступая против этого.

