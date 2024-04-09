Объект связи получил повреждения в результате атаки ВСУ под Белгородом

Инфраструктурный объект связи получил повреждения в результате атаки украинских сил в Белгородской области, сообщает Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Инцидент произошел в селе Графовка Краснояружского района. Атака велась при помощи дрона-камикадзе.

По словам Гладкова, в результате взрыва никто не пострадал, однако был поврежден объект инфраструктуры связи.

Специализированные службы уже приступили к устранению последствий происшествия.