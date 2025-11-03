«О*****!»: в Новосибирске надувной шатер рухнул на дорогу перед фурой

сегодня в 17:13

В Новосибирске надувной шатер упал на дорогу и перегородил проезжую часть

В Новосибирске мощный порыв ветра стал причиной того, что огромный надувной шатер оторвался от земли и оказался на проезжей части. Об этом 3 ноября проинформировал Telegram-канал «112» .

В Сети появилось видео с места происшествия. Причиной крушения огромного надувного шатра стали штормовые погодные условия. На кадрах видно, что шатер полностью блокировал проезд по одному из шоссе.

«О*****! Как же мне теперь проехать? (…) Невероятно», — выразил свое удивление снимавший видео очевидец.

Что именно за шатер рухнул на дорогу, не уточняется.

Еще 1 ноября Западно-Сибирское управление гидрометслужбы сообщало о надвигающемся усилении ветра в Новосибирской области до 25 метров в секунду в течение ближайших 48 часов. Кроме того, метеорологи предсказывали осадки в виде дождя и снега.

