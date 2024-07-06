NYT: ВСУ застрелили российского пленного, просившего о медпомощи

Бойцы ВСУ застрелили российского пленного, который был ранен и попросил о медицинской помощи, сообщает NEWS.ru .

Как рассказал обозреватель The New York Times Томас Гиббонс-Нефф, в подразделении украинской армии, где произошло убийство пленного, работал германский врач Каспар Гроссе. Доктор увидел расправу и рассказал о ней журналисту.

Так, русский солдат попросил о медпомощи на смеси ломаного английского и русского уже в сумерках. Пока искали бинты, один из солдат подковылял к пленному и выстрелил в него из своего оружия. Раненый упал, но еще дышал, тогда второй солдат добил его выстрелом в голову.

Гроссе также добавил, что несколько раз наблюдал неоправданные убийства в зоне спецоперации.

Он уточнил, что боец подразделения Chosen бросил гранату в россиянина, который уже поднял руки, показывая безоружность. Все это ВСУ снимали на видео и размещали в интернете, но момент, где солдат сдается, вырезали.