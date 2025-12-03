«Новую бусинку купите»: видео из ветклиники Москвы шокировало общественность

Московские ветеринары смеялись над женщиной, пока ее шпиц умирал в барокамере

Крупный скандал разгорается вокруг московской ветеринарной клиники «Гуд Вет» на Фрязевской улице. Хозяйка восьмилетнего шпица обвиняет персонал в циничном бездействии и издевательствах: по ее словам, врачи два часа смеялись над ней, пока ее питомец умирал, сообщает «Осторожно, Москва» .

Москвичка Елена обратилась в клинику, когда ее шпиц перестал нормально дышать. После внесения предоплаты в 5 тысяч рублей питомца поместили в барокамеру стационара, куда владелицу не пустили, заверив, что состояние собаки стабильно.

По словам Елены, пока она с дочерью ждала оформления документов, из зоны стационара доносился «смех и веселые возгласы» персонала. Спустя 2,5 часа женщине сообщили о смерти питомца и вернули тело в картонной коробке, не объяснив ни причины смерти, ни подробностей оказанного лечения. Позже с нее потребовали еще 6 тысяч рублей.

Ситуация приобрела резонанс после того, как адвокату Елены, Константину Ерохину, удалось получить записи с камер видеонаблюдения через запрос суда. Увиденное шокировало пострадавшую сторону.

На видео запечатлено, как врачи, поместив собаку в барокамеру, смеются над хозяйкой и обсуждают ее за спиной. Персонал предполагал выгнать Елену «н**** с пляжа», оставив предоплату себе. Медики в унизительной форме рассуждали о том, как будут сообщать о гибели животного, и насмехались над плачущими владельцами.

«Ты хоть его взвешивала?» — звучит на записи.

«Я на глазок все делала», — отвечает ей сотрудница.

В тот момент, когда у собаки в барокамере уже начиналось кровотечение, сотрудники обсуждали, что бы сделали, если бы хозяйка внесла всю сумму (75 тысяч рублей) сразу.

Одна из сотрудниц, комментируя гипотетическую сумму, цинично предполагала, что на эти деньги «можно купить себе новую бусинку».

Адвокат Константин Ерохин заявил, что на видео изображены «не врачи, а какие-то бездушные существа».

«Важно отметить, что главврач даже не вышел к пострадавшей, никто не принес извинений, более того, мы до сих пор не знаем фамилии этих „врачей“ — клиника старательно это скрывает», — отметил Ерохин.

Адвокат уже направил официальные обращения к депутатам, в прокуратуру и Роспотребнадзор с требованием провести комплексную проверку деятельности клиники «Гуд Вет».

