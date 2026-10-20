сегодня в 13:06

Новокузнечанин избил знакомого после ссоры в такси

В Новокузнецке поездка двух знакомых в бар закончилась избиением и уголовным делом. Пострадавший попал в больницу, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает Сiбдепо .

По данным полиции Кузбасса, двое новокузнечан вместе выпивали, затем вызвали такси до бара. В дороге пассажиры поссорились. Водитель остановил машину и высадил обоих.

На улице конфликт перерос в драку. Как установили полицейские, 34-летний мужчина несколько раз ударил знакомого рукой по голове. Пострадавший упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание.

Медики госпитализировали мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой. Полицейские вскоре нашли и задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело.

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