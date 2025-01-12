Новогодняя гирлянда спалила дом площадью 200 «квадратов» в Кургане

В Кургане на Гранатовой улице частный дом вспыхнул из-за новогодней гирлянды, в момент происшествия дома была только женщина, которая поздно почувствовала дым, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Предварительно установлено, что в момент пожара глава семейства вместе с маленькими детьми гулял на улице. Его супруга занималась домашним хозяйством и в какой-то момент почувствовала запах дыма, но было уже поздно. Спасаться из горящего дома ей пришлось через окно.

На место пожара, площадь которого составила 200 «квадратов», оперативно прибыли спасатели в количестве 27 человек. Задействовав семь единиц спецтехники, они потушили пламя.

Предварительно установлено, что возгорание началось из-за новогодней гирлянды, которая украшала дом. Пожарного извещателя в жилье не было, поэтому огонь заметили слишком поздно.