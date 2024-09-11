Новая фобия: тараканы забрались в уши двум жительницам Видного

Две женщины с тараканами в ушах обратились к подмосковным медикам

В Видновскую больницу в течение 3 дней обратились сразу две женщины, которые жаловались на шум и движения в ухе. Внутри оказались тараканы, сообщает Baza .

32-летней пациентке насекомое забралось в ухо, когда та спала. Почувствовав неладное, местная жительница оперативно обратилась к врачам. Они вытащили таракана, а женщину отпустили домой.

А 63-летняя пациентка еще дома поняла, что в ухо заползло насекомое. Сначала она залила туда перекись водорода, подумав, что тогда непрошеный гость вылезет наружу, однако он умер внутри уха.

Самостоятельно женщина вытащить таракана не смогла, поэтому пошла в больницу. К этому моменту насекомое уже присохло к барабанной перепонке, врачам пришлось вынимать его по частям.

Оба случая обошлись без осложнений. По словам специалистов, насекомое в ухе — не редкость. Тогда человек почувствует ползание и шевеление в слуховом проходе, дискомфорт, боль и зуд.

Врачи подчеркивают: не надо пытаться самостоятельно достать насекомое — можно травмировать перепонку и потерять слух. Следует сразу обратиться к врачу-оториноларингологу, он поможет.