Норильское кладбище затопило в Красноярском крае

Норильское кладбище в Красноярском крае затапливает на протяжении 10 лет. Суд постановил, что местная администрация должна решить проблему, но материальные средства на ремонт отсутствуют, сообщает Baza .

Подтопления начинаются каждую весну и осень. На фоне дождей и растаявшего снега норильское кладбище затапливает.

Проблема появилась в 2015 году. Тогда была проведена проверка. В ходе нее выяснилось, что кладбище на станции Голиково не соответствует установленным санитарным нормам.

Суд постановил, что местной администрации необходимо сформировать дренажную систему, зеленую защитную зону, обвалки, сделать подъездные дороги для катафалков и провести иные процедуры. Прокуратура начала контролировать, как выполняются требования. Но даже в 2025 году проблема не была решена.

Жители Норильска много раз подавали жалобы в мэрию. Однако им постоянно отвечали, что на выполнение этих работ нет денег.

Норильское кладбище опять затопило. На опубликованных Baza фото видно, что некоторые могилы ушли под воду.