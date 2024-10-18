«Ногу собирали по кусочкам»: названа причина смерти 31-летней звезды «Холостяка»

Звезда «Холостяка» и модель Playboy Вероника Мурашкина умерла в 31 год

Ушла из жизни новосибирская модель журнала Playboy и участница шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина. Девушке был 31 год. Предварительно, она умерла из-за болезни легких, сообщает НГС .

В 2017 году Мурашкина пришла на реалити «Холостяк», где дамы боролись за сердце звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова. Сибирячка выбыла из программы в последнем выпуске, когда высказалась о любви.

Летом 2020 года Мурашкина попала в автоаварию — ее задавила иномарка, вылетевшая на парковку, где девушка стояла с друзьями. Модель смогла выжить, но ей пришлось годами проходить реабилитацию.

После страшной аварии у Мурашкиной начались еще и проблемы с легкими.

«После тяжелой аварии ее ногу собирали буквально по кусочкам. <…> Казалось, что эта беда уже в прошлом, но пришла новая. Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась. Сегодня ночью этого светлого человека не стало», — сказал журналистам знакомый покойной.