Няня получила 100 лет тюрьмы за поставку детей парню-педофилу в США

Суд Сан-Диего вынес суровый приговор 31-летней женщине, работавшей няней. Она получила 100-летний тюремный срок за сексуальное насилие над несовершеннолетними и за то, что подвергала их насилию со стороны своего партнера-педофила, об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Metro.

Предварительно известно, что Бриттни Мэй Лайон находила клиентов через интернет-сервисы, намеренно выбирая семьи с детьми, имеющими особенности развития.

Следствие установило, что женщина не только сама совершала насильственные действия в отношении детей от 3 до 7 лет, но и приводила их к своему парню-педофилу по имени Самуэлю Кабрере, который снимал на видео все преступления. Среди пострадавших были дети с аутизмом, многие из которых не могли говорить.

Преступление раскрыли еще в 2016 году после того, как 7-летняя девочка семи рассказала матери о пережитом насилии. Женщина выслушала дочь, а после этого обратилась за помощью в полицию.

Позднее в ходе следствия в автомобиле Кабреры эксперты нашли специальный контейнер с двойным замком, содержащий шесть жестких дисков. На носителях хранились сотни видеоматериалов с записями преступных действий, где дети были сняты с разных ракурсов. По итогам судебного процесса в 2019 году преступник был осужден на пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.