Нижегородцы стали чаще травмироваться из-за гололеда

В травмпунктах Нижнего Новгорода отмечается рост числа обращений с травмами в связи с гололедом, сообщает ИА «Время Н» .

Так, в первый рабочий день 2025 года, 9 января, в Ленинском районе поскользнулись и получили травмы более 10 человек.

В Приокском и Советском районах в медпункты за сутки обратились более 30 человек, а в Нижегородском из-за гололеда пострадали более 20 человек.

Как отметили в городских травмпунктах, в основном люди обращаются с переломами, растяжениями, вывихами и ушибами.