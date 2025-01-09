Нижегородцы стали чаще травмироваться из-за гололеда
В Нижнем Новгороде выросло число обращений в травмпункты из-за гололеда
Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори
В травмпунктах Нижнего Новгорода отмечается рост числа обращений с травмами в связи с гололедом, сообщает ИА «Время Н».
Так, в первый рабочий день 2025 года, 9 января, в Ленинском районе поскользнулись и получили травмы более 10 человек.
В Приокском и Советском районах в медпункты за сутки обратились более 30 человек, а в Нижегородском из-за гололеда пострадали более 20 человек.
Как отметили в городских травмпунктах, в основном люди обращаются с переломами, растяжениями, вывихами и ушибами.