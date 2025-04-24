Нижегородца, катавшегося на крыше авто, привлекли к ответственности

Житель Нижегородской области покатался на крыше авто и был наказан

В Сокольском районе Нижегородской области трое граждан понесли административное наказание за опасную езду на автомобиле, а именно за нахождение на крыше транспортного средства во время движения, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 21 апреля в Сети был обнаружен видеоролик, запечатлевший компанию мужчин, едущих на машине, при этом один из них находился на крыше автомобиля.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ГАИ личности нарушителей были установлены. Ими оказались местные жители в возрасте 33, 26 и 27 лет.

На молодых людей были составлены административные протоколы за несоблюдение правил дорожного движения.

В отношении лица, находившегося на крыше автомобиля, дополнительно составлен протокол за мелкое хулиганство.