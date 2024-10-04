Нижегородскому медику грозит 15 суток ареста за пять боксов с коноплей

Один из сотрудников больницы в Нижнем Новгороде выращивал дома коноплю

В Ленинском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции задержали 24-летнего медика, работающего в одной из местных больниц. Его подозревают в вовлеченности в нелегальную торговлю наркотиками, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

В квартире нижегородца были найдены пять боксов с подозрительным растением. По данным полиции, в этих ящиках находились пять кустов конопли, что подтвердилось результатами экспертизы.

В отношении медика составили протокол об административном правонарушении в связи с незаконным выращиванием растений, содержащих наркотические вещества. За это правонарушение может грозить наказание, варьирующееся от штрафа до административного ареста сроком на 15 суток.

Кроме того, молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет наркотического опьянения. Его задержали в административном порядке.