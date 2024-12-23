Нижегородский риелтор обвиняется в создании преступной группировки

Риелтор из Нижнего Новгорода оказалась под следствием за мошенничество

В Нижнем Новгороде риелтор Елена Ш. оказалась под следствием по обвинению в создании преступной группировки и мошенничестве, сообщает Инфо24 .

Все началось с просьбы Марины С., представившейся знакомой сотрудника банка, о поиске квартиры для знакомых под ипотеку. Елена, выполнив свою работу, помогла нескольким клиентам, которые впоследствии перестали платить кредиты.

Следствие утверждает, что Елена, вместе с Мариной и еще двумя сообщниками, обманула банк, предоставив ложные данные. Однако риелтор уверена в своей невиновности, указывая на доступ банка к кредитным историям и на отсутствие предоставления ей каких-либо справок о кредитной истории клиентов. Ситуация усугубляется смертью Марины от коронавируса, теперь Елена — единственная под следствием уже 3 года.

Защитник риелтора Виталий Б., уверен, что банк, зная о неплатежеспособности заемщиков, выдал кредиты, а затем, используя правоохранительные органы, пытается переложить вину. Юрист указал на системную проблему, где банки выдают кредиты несостоятельным заемщикам, нарушая нормативы ЦБ.

«Естественно, здесь должен реагировать и ЦБ, так как, по моей оценке, банк нарушал его нормативы. Здесь надо ставить вопрос о привлечении банка к ответственности», — заявил Буркин.

Елена, находясь под подпиской о невыезде, фактически лишилась работы и средств к существованию, а ее репутация повреждена. Банк отказался от комментариев из-за продолжающегося расследования.