Нижегородских детей отправляли на дистант из-за горящего мусорного полигона

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В Нижегородской области дети не ходили в школу из-за пожара на полигоне

В Смольковской школе в Нижегородской области детей временно переводили на дистанционное обучение из-за пожара на мусорном полигоне в Городецком округе, сообщает ИА «Время Н» .

По словам окружного главы Александра Мудрова, в этом вопросе взяли во внимание «мнение и многочисленные просьбы родителей»

«Мы понимаем, что здоровье и комфорт обучения наших детей — это самое главное», — отметил Мудров.

В среду Смольковская школа должна вернуться к очному формату обучения детей. Руководитель Городецкого округа добавил, что причин для полного перевода детей на дистант сейчас нет.

Местные специалисты проводили исследования воздуха в населенных пунктах, близких к месту пожара на мусорном полигоне. По итогам исследований не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.