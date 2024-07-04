Нижегородская Шуховская телебашня сломалась после удара молнии

В городе Дзержинск Нижегородской области временно приостановлена работа Шуховской телебашни. В нее попала молния, после чего оборудование объекта вышло из строя, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго».

Накануне сильный шторм обрушился на Кстово, повалив деревья и конструкции, а в Дзержинске прошла гроза.

В итоге молния угодила в Шуховскую телебашню, из-за чего в ней вышла строя вся система управления. Подсветка, которую включают на опоре, также не работает.

В «Нижновэнерго» уже заказали новое оборудование для замены частей башни. Власти надеются восстановить работу опоры до конца августа. К ремонту приступят, как только поступит необходимая техника.

Тем не менее, нижегородцы и гости города по-прежнему могут посетить знаменитую башню. В выходные она открыта, а в рабочие дни на объект можно попасть, написав письмо в организацию.