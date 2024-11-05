Нижегородская госслужащая под пивом швырнула бутылки в лицо стюардессы

Глава управления Росреестра по Нижегородской области бросила пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу, которая попросила ее не пить свой алкоголь на борту. Стюардесса написала заявление в полицию, сообщает Baza .

Инцидент произошел 2 ноября, когда госслужащая летела из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Глава управления хотела распить на борту свой алкоголь, однако ей запретила бортпроводница, после чего пассажирка начала официально заказывать пиво.

Когда лайнер зашел на посадку, госслужащая бросила тяжелый пакет с бутылками в лицо стюардессы, которая запретила ей распивать свое спиртное. Бортпроводница успела увернуться и не пострадала, однако решила написать заявление в полицию.

Стражи порядка не успели поговорить с главой нижегородского управления Росреестра, поскольку к тому моменту она уже успела покинуть аэропорт.