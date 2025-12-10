Нижегородка выкрала из магазина икру на 67 тыс руб

сегодня в 18:56

В Нижнем Новгороде сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области объявили о краже банок с красной икрой из магазина на общую сумму 67 тысяч рублей, соощает ИА «Время Н» .

По имеющимся данным, женщина посещала торговую точку на Нижегородской улице три раза, забирая из холодильных витрин по 7-8 банок икры и унося их под верхней одеждой.

Всего злоумышленнице удалось вынести 22 единицы продукции.

Правоохранительные органы задержали 26-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая ранее уже привлекалась к ответственности за подобные правонарушения. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

