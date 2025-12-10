Нижегородка выкрала из магазина икру на 67 тыс руб
Жительница Нижнего Новгорода украла из магазина 22 банки икры
В Нижнем Новгороде сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области объявили о краже банок с красной икрой из магазина на общую сумму 67 тысяч рублей, соощает ИА «Время Н».
По имеющимся данным, женщина посещала торговую точку на Нижегородской улице три раза, забирая из холодильных витрин по 7-8 банок икры и унося их под верхней одеждой.
Всего злоумышленнице удалось вынести 22 единицы продукции.
Правоохранительные органы задержали 26-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая ранее уже привлекалась к ответственности за подобные правонарушения. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
