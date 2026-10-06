Нижегородка обвинила бойца «кулачки» в попытке избиения в ночном клубе

В социальных сетях получил резонанс конфликт с участием спортсмена лиги кулачных боев в Нижегородской области, произошедший возле одного из ночных клубов. Пострадавшая заявила в соцсетях, что боец пытался избить ее.

По словам россиянки, в клубе к ней подошел познакомиться боец на голых кулаках. Он выступает в местном промоушене.

Услышав отказ и напоминание о том, что у него есть супруга и маленькая дочь, молодой человек повел себя агрессивно. Мужчина выхватил у девушки электронную сигарету и разбил ее об асфальт. После этого начал осыпать пострадавших нецензурной бранью и толкать их.

Агрессивно настроенный боец продолжал преследовать девушек на улице возле заведения. Спортсмен в черной куртке пытался забрать чужой телефон, размахивал руками и кричал, в то время как знакомые пытались удержать его от рукоприкладства.

Несмотря на попытки очевидцев успокоить зачинщика, тот не унимался, шел за девушкой и открыто угрожал разбить мобильный телефон, если запись инцидента не будет немедленно удалена.

Пострадавшая задалась вопросом, почему заведения допускают неадекватных посетителей. Также она выразила надежду, что организаторы лиги кулачных единоборств будут более тщательно подходить к отбору участников своих турниров.

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