Нижегородка, бросившая своего ребенка в сугроб, дала первые комментарии

В Нижнем Новгороде продолжается громкий скандал, связанный с многодетной матерью, которая бросила свою пятимесячную малышку в сугроб и снимала это на видео, запечатлевая унижение дочери. Она дала первые комментарии о случившемся, сообщает kp.ru .

Утром 1 декабря в социальных сетях появилось шокирующее видео. На нем запечатлено, как младенец лежит в сугробе и громко плачет. Ребенок, укутанный в тонкое одеяло, стучит по ледяной корке босыми ножками. Мать, снимающая все это на камеру, явно получает удовольствие от страданий своей дочери, комментируя происходящее: «Что, мразь, никому не нужна? Вот теперь, ****, лежи!»

После того, как данный контент распространился по всем городским социальным сетям, к делу привлекли правоохранительные органы. В отношении безответственной матери было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вскоре ее удалось задержать.

«Хотелось славы в интернете. Это была глупость с моей стороны. Никакого вреда здоровью я причинить не хотела», — заявила жительница Нижнего Новгорода на допросе.

Следует отметить, что, помимо двух пятимесячных девочек-близнецов, в семье 37-летней женщины также воспитываются еще двое детей более старшего возраста. В настоящее время всех их забрали из семьи.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, двух пятимесячных девочек разместили в городской детской клинической больнице, рассматривается вопрос о дальнейшем помещении 10-летней дочери в социальное учреждение. Старший ребенок, 14-летний сын, временно находится у бабушки. Полиция проводит проверку по данному делу.

Скандал привлек внимание руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который потребовал регулярные отчеты о ходе расследования.

Следователи сообщили, что 30 ноября подозреваемая оставила свою пятимесячную дочь в снегу и издевалась над плачущим ребенком, что зафиксировала на видео. Девочку доставили в медицинское учреждение, а женщину задержали. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.