Нижегородец с миллионным долгом по алиментам получил 5 месяцев исправительных работ

В Нижнем Новгороде должник по алиментам отправился на исправительные работы

Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор 44-летнему местному жителю, который более 5 лет не платил алименты на содержание дочери. Должника отправили на исправительные работы, пишет pravda-nn.ru .

По данным прокуратуры Московского района, на конец прошлого года долг мужчины, имеющего высшее образование, превысил 980 тыс. рублей. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов и был наказан 20 часами обязательных работ.

После этого должник лишь несколько раз перечислял около 200 рублей, игнорируя рекомендации судебных приставов по трудоустройству. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и частично возместил ущерб. В итоге суд приговорил его к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.