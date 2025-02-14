Нижегородец может сесть в тюрьму на 4 года за кражу букета роз для любимой

Сотрудники полиции задержали нижегородца по подозрению в краже букета роз стоимостью 4 865 рублей, теперь ему грозит тюремный срок, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

В середине декабря 2024 года работница цветочного магазина на улице Веденяпина обратилась в правоохранительные органы после кражи. Она рассказала, что в магазин вошел мужчина, который выбрал букет из 11 роз для своей партнерши и попытался рассчитаться 5-тысячной купюрой, но сдачи у кассира не оказалось. В результате спешивший на день рождения к любимой мужчина схватил букет и выбежал из магазина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Вскоре полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 43-летний житель Нижнего Новгорода. Свою вину он признал.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить вплоть до 4 лет лишения свободы.