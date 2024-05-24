Нижегородец из ШИЗО поднял всю колонию на бунт и погромы

В нижегородском городе Лысково суд дополнительно приговорил к 5 годам лишения свободы заключенного, который, по версии правоохранителей, организовал массовые беспорядки в своей колонии. К бунту осужденный призвал после попадания в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Лысковский райсуд.

Рецидивист отбывал наказание в исправительной колонии (ИК) №16, и в сентябре 2023 года находился в ШИЗО. Находясь в камере, нарушитель сперва отказался исполнить требование сотрудника колонии и пройти в коридор, после чего призвал других заключенных к беспорядкам.

Осужденные начали бить по металлическим дверям и решеткам, кричать и привлекать людей из других камер к бунту. По итогу в ИК-16 вспыхнули беспорядки, которые сопровождались уничтожением имущества учреждения и погромами.

Обвиняемый написал явку с повинной, признался в содеянном и помогал расследованию, что стало смягчающим обстоятельством. Суд приговорил бунтовщика к 5 годам колонии строгого режима.