Нижегородец до смерти забил приятеля из-за оскорбления

В городе Павлово (Нижегородская область) 39-летний мужчина, по версии следствия, до смерти забил своего знакомого. Нижегородец убил жертву из-за того, что тот его оскорбил, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное следственное управление СКР.

По данным правоохранителей, смертельная драка произошла в марте 2024 года. Знакомые находились в подъезде на улице Трудовой, и между ними случилась ссора. Причиной конфликта стали взаимные оскорбления.

В итоге 39-летний нижегородец набросился с кулаками на своего 33-летнего приятеля. В ходе драки потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд. Обвиняемый признал вину в содеянном.