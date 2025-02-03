«Ничего не говорят»: телеведущая Довлатова рассказала о взрыве в столичном ЖК

Телеведущая Алла Довлатова, проживающая в элитном московском жилом комплексе «Алые Паруса» рассказала, что не услышала взрыв, который произошел сегодня утром, сообщает Газета.ru .

«Слава Богу, со мной все хорошо. Я не бандит, не на меня было покушение. А что там происходило, я не знаю, нам ничего не говорят. Ничего не слышала, вообще ничего», — отметила она.

Утром 3 февраля в престижном ЖК «Алые Паруса» на улице Авиационной в Москве произошел взрыв в фойе на первом этаже. Первоначально свидетели сообщали о трех пострадавших, однако позже Telegram-канал Baza добавил, что пострадали пятеро: консьерж и несколько жильцов.

Взрыв произошел в тот момент, когда несколько людей направлялись к выходу из здания.

Целью нападения стал Армен Саркисян, глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «АрБат». Он умер в больнице от тяжелых ранений, полученных во время взрыва.