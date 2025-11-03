сегодня в 20:58

«Ни ***** себе!»: на Камчатке мощная волна едва не смыла рыбаков в море

На Камчатке автомобиль с рыбаками чудом уцелел после удара гигантской волны по транспортному средству, момент попал на видео, пишет SHOT .

Непогода разыгралась в тот момент, когда мужчины ехали на рыбалку по дороге, пролегающей вдоль косы, от поселка Октябрьский в направлении мыса Левашова.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль едет вдоль линии волнорезов. В какой-то момент на море поднимается огромная волна и ударяет по автомобилю. Движение транспорта немного замедлилось, машину едва не смыло, но водитель удержал управление.

«Ни ***** себе! Вот это волнища!» — сказал за кадром автор ролика.

Чем в итоге закончилась рыбалка, не уточняется.

Ранее 3 ноября у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. В близлежащих населенных пунктах сейсмическая активность достигала 4 баллов по шкале интенсивности.

