«Ни ***** себе!»: на Камчатке мощная волна едва не смыла рыбаков в море
На Камчатке автомобиль с рыбаками чудом уцелел после удара гигантской волны по транспортному средству, момент попал на видео, пишет SHOT.
Непогода разыгралась в тот момент, когда мужчины ехали на рыбалку по дороге, пролегающей вдоль косы, от поселка Октябрьский в направлении мыса Левашова.
На опубликованных кадрах видно, как автомобиль едет вдоль линии волнорезов. В какой-то момент на море поднимается огромная волна и ударяет по автомобилю. Движение транспорта немного замедлилось, машину едва не смыло, но водитель удержал управление.
«Ни ***** себе! Вот это волнища!» — сказал за кадром автор ролика.
Чем в итоге закончилась рыбалка, не уточняется.
Ранее 3 ноября у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. В близлежащих населенных пунктах сейсмическая активность достигала 4 баллов по шкале интенсивности.
