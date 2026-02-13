Нежилой дом загорелся на площади более 400 кв м в Богородском округе

Сигнал о ЧП поступил в 20:00 12 февраля. По прибытии пожарных стало понятно, что горит нежилое здание по всей площади. В 21:28 — локализация огня на площади 432 «квадрата», в 22:55 ликвидация открытого горения. Тушение еще продолжается.

На выезде работают 14 человек и 4 единицы техники. Причину возгорания установят дознаватели теротдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Всего за сутки в Подмосковье пожарные 26 раз выезжали на тушение огня. Они спасли 5 человек, 2 человека пострадали, 12 человек были эвакуированы. Также погиб 1 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.